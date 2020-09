¿Conoces quien fue Clorinda Matto de Turner?

Clorinda Matto de Turner, nació en el Cusco en 1852, de padre letrado y hacendado. Su madre murió a los pocos años. Pronto apareció una madrastra y Clorinda debía llegar a su adultez para casarse y tener hijos. Las mujeres tenían un patrón de vida establecido y repetido por la sociedad, la religión y la ley. No se les permitía participar de los espacios públicos y se confinaban a espacios privados, como el hogar o la intimidad de la alcoba. Lugares donde, por cierto, ‘mandaba’ el hombre. Pero Clorinda Matto decidió utilizar su inteligencia, carácter e ideales para forjarse una vida diferente. Fue una rebelde con causa.

Es muy probable que Clorinda leyera mucho en su niñez y juventud porque su padre era abogado y su abuelo también fue un connotado hombre de letras, lo que hace suponer que había libros a su alcance y que a falta de caricias maternales se entretenía con la biblioteca. No obstante, también creció junto a niños de la servidumbre de habla y cultura quechua, lengua que dominaba e idiosincrasia que entendía y sentía hondamente. Clorinda fue a la escuela, como toda jovencita de su clase social, y allí les enseñaban para ser amas de casa y eventualmente unas buenas madres y esposas. Pero por su cuenta leyó novelas, poesía, historia, filosofía, derecho y lo que llegaba de nuevo a su casa. De muy joven publicó su libro “Tradiciones cuzqueñas”, inspirada en las famosas “Tradiciones limeñas” de Ricardo Palma. Su talento literario, pero, sobre todo, su osadía de irrumpir en los espacios públicos con la publicación de su primer libro le ganó apoyo y publicó varios volúmenes de una revista local.

En la flor de su juventud se casó con el inglés Joseph Turner, quien negociaba intereses británicos, comprando y exportando productos diversos. Su nueva vida transcurrió en la remota y pequeña población de Tinta. Ella era católica y él protestante. Nuestra autora siguió escribiendo y cultivando su intelecto, con el apoyo de Joseph, o al menos no con el estorbo que opondría cualquier otro a tales actividades. A solo diez años de matrimonio, Clorinda enviudó y encontró dificultades para enterrar a su marido en el cementerio porque estos eran administrados por la Iglesia Católica. La negativa de la Iglesia no solo se basaba en que Joseph era protestante, sino también porque creían que Clorinda no vivía conforme los cánones de sumisión y enajenación con que los curas esperaban y promovían que viviesen las mujeres.