Acuerdo de $ 20 millones por asesinato policial de hombre esposado

Written by: Andres Quinones

Un condado de Maryland acordó un acuerdo de $ 20 millones con la familia de un hombre que estaba esposado en una patrulla cuando un oficial de policía le disparó y lo mató, dijo el lunes un funcionario del condado.

El oficial de policía del condado de Prince George que mató a William Green en enero fue arrestado por cargos que incluyen asesinato en segundo grado y tiene un juicio programado para el próximo año. Michael Owen Jr., quien era un veterano de 10 años en el departamento de policía, ha sido encarcelado desde su arresto.

Green, de 43 años, de Washington, D.C., estaba desarmado con las manos esposadas a la espalda cuando Owen le disparó seis veces, dijo la ejecutiva del condado Angela Alsobrooks durante una conferencia de prensa el lunes. Señaló que Owen fue el primer oficial de policía en la historia del condado en ser acusado de asesinato por un asesinato mientras estaba de servicio.

“Lamento profundamente su pérdida”, dijo Alsobrooks a la madre de Green, a quien se unieron en la conferencia de prensa la hija y el hijo adultos de Green.

“No existe una etiqueta de precio apropiada para acompañar una pérdida como esa, pero creemos que las acciones tomadas esa noche contra el Sr. Green y finalmente contra su familia justifican este acuerdo”, dijo Alsobrooks.

La hija de Green, Shelly Green, dijo que su vida ha “cambiado por completo” por su asesinato. Dijo que la familia utilizará las ganancias del acuerdo para preservar el legado de su padre y “combatir el mal de la brutalidad policial”.

“Las palabras no pueden expresar el dolor, la tristeza y el vacío que sentimos”, dijo. “Casi no duermo por la noche porque es cuando más pienso en mi papá”.

El abogado de la familia William “Billy” Murphy describió el acuerdo como histórico y dijo que refleja la naturaleza “sin sentido” del asesinato.

“En mis 50 años, nunca había visto un caso tan brutal, tan brutal sin sentido, tan depravado”, dijo.

Murphy dijo que Alsobrooks, el ex fiscal principal del condado, heredó un departamento de policía con antecedentes de corrupción y racismo. Alsobrooks formó recientemente un grupo de trabajo para identificar formas de posiblemente reformar las políticas de contratación, capacitación y uso de la fuerza del departamento de policía.

“En este caso, la conclusión es que la vida negra del Sr. Green realmente importaba y las vidas negras de su madre y sus dos hijos realmente importan”, dijo Murphy.

Los investigadores no encontraron ninguna evidencia de una pelea entre Owen y Green antes de que el oficial le disparara fatalmente el 27 de enero, según un informe policial.

Ese hallazgo contradecía las declaraciones de la noche del tiroteo de una portavoz del departamento de policía, quien dijo a los reporteros que dos “testigos independientes” dijeron que vieron o escucharon una lucha “de algún tipo” proveniente de la patrulla antes de escuchar fuertes golpes.

Owen había esposado a Green a la espalda después de responder a un accidente de tráfico y encontrarlo durmiendo en su vehículo, aparentemente bajo la influencia de una sustancia desconocida, según el informe.

Owen luego puso a Green en el asiento del pasajero delantero del coche patrulla, que no tenía una división entre los asientos delanteros y traseros. Los oficiales pueden transportar a los sospechosos arrestados en el frente cuando sus patrullas carecen de tabiques, dijo la policía.

Una fiscal, Renee Joy, dijo en enero que Green cumplió con las órdenes de los oficiales cuando lo sacaron del automóvil y lo esposaron. Joy dijo que Green no representaba “absolutamente ninguna amenaza”. Los investigadores no encontraron armas en posesión de Green ni en su vehículo.

Durante una conferencia de prensa poco después del tiroteo de Green, la portavoz del departamento de policía Christina Cotterman dijo que dos testigos le dijeron a la policía que vieron o escucharon una pelea antes del tiroteo. Cotterman también dijo que los oficiales olían PCP y creían que el hombre estaba bajo la influencia de esa droga. Sin embargo, el jefe de policía del condado dijo más tarde que PCP no parecía haber estado involucrado y que no se pudo corroborar ningún relato de una pelea en el crucero.

El tiroteo no fue captado en el video de la cámara corporal porque el oficial no tenía una, dijo la policía.

El juicio de Owen está programado para comenzar el 22 de marzo de 2021.

El condado de Prince George tiene casi 1 millón de residentes y su departamento de policía es la cuarta agencia policial más grande de Maryland, con más de 1,500 agentes cubriendo una amplia franja de los suburbios de Washington, D.C.

A principios de este mes, The Washington Post informó que el sistema de alerta temprana del departamento de policía marcó a Owen meses antes de que disparara a Green. Owen activó el sistema usando la fuerza dos veces en rápida sucesión el verano pasado, pero sus supervisores no habían sido notificados formalmente hasta enero y no actuaron antes de que Owen matara a Green, informó el periódico.

Owen estuvo involucrado en al menos otros dos tiroteos. En 2011, disparó fatalmente a un hombre que le apuntó con un arma después de que Owen abandonara un evento en la sede de la policía, dijo el departamento. Owen fue puesto en licencia administrativa después de ese asesinato.

En 2009, Owen estaba fuera de servicio cuando alguien intentó robarle fuera de su casa, informó el Post. Los oficiales de policía dijeron que el posible ladrón disparó, pero Owen no fue alcanzado y respondió al fuego. El agresor huyó, según la policía.