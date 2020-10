Cuidado de los niños en la noche de Halloween

Las brujas estan de fiesta.

El 31 de octubre se celebra el “ Dia de las brujas” o Halloweencomo se le conose en esta parte del camino .

Este día hay que tener cuidado con los niños, se les debe inculcar que siempre caminen por la acera y estén atentos al semáforo y toda señal de tráfico, pues según las cifras, el riesgo de accidentes se incremente hasta 4 veces, con respecto a un día normal en esta celebración.

Otro importante consejo para el cuidado de los niños en Halloween es recordarles que nunca, por ningún motivo, se deben separar del grupo.

Es muy importante que los niños NUNCA, y por ningún motivo debes seguir consejos de un desconocidoo ir a zonas en las que no han estado, con poca luz y alejada de la casa.

No recibir nada de nadie, es supremamente importante pero difícil de controlar, por lo que la recomendación, es que todo lo que reciba sea en la bolsa de dulces y no en las manos, así cuando lleguemos a casa, los papás en compañía de los niños podremos controlar qué duces se recibieron, cuáles y cómo se consumirán, y sobre todo justifícarles las razones por las cuales NO podrá comerse el dulce que está abierto o que está vencido, por ejemplo.

Al momento de elegir una máscara parala noche de Halloween, hay que cuidar que ésta no le bloquee la visión y pueda accidentarse.

Que sea cómoda, que el caucho esté bien puesto y que no tenga ninguna punta o material que pueda lastimar la carita del niño.

Del mismo modo, y teniendo en cuenta el cuidado de los niños en Halloween, como papitos debemos estar muy pendientes de los materiales de los que están hechos los disfraces, pues es importante que sean resistentes al fuego o que no sean inflamables, que tengan buena ventilación y que los niños puedan correr o ser alzados con facilidad.

El cuidado de los niños en Halloween es una responsabilidad muy importante, por eso es primordial y corresponde a nosotros como padres, no deleguen dicha responsabilidad. La noche de brujas es divertida pero también puede ser peligrosa, no debemos estar preocupados por el cuidado de los niños, sin embargo, sí se debe tener en cuenta que los niños son primero y no falta tomar algunas precauciones para evitar cualquier contratiempo.