DC publica imágenes de bodycam del accidente fatal en medio de protestas

La alcaldesa Muriel Bowser expresó el jueves sus condolencias a la familia de Hylton.

La policía de la capital del país publicó el jueves imágenes de la cámara del cuerpo de un accidente automovilístico fatal durante una persecución policial que ha provocado dos días de protestas y enfrentamientos.

Karon Hylton, de 20 años, murió en un hospital después de que su ciclomotor se estrellara contra un automóvil el viernes por la noche mientras lo perseguía la policía.

Su muerte ha dado lugar a enfrentamientos con manifestantes que se concentran fuera de un recinto policial y policías que desplegaron municiones “stingball” para dispersar a los manifestantes.

Peter Newsham, jefe del Departamento de Policía Metropolitana, dijo que ocho personas fueron arrestadas el miércoles por la noche y 14 oficiales resultaron heridos, la mayoría por impactos de fuegos artificiales. Los activistas afirman que la policía usó gas pimienta contra los manifestantes, incluida la madre de Hylton. Varias ventanas en el cuartel general de la policía del Distrito 4 y en los escaparates cercanos se rompieron.

La alcaldesa Muriel Bowser expresó el jueves sus condolencias a la familia de Hylton, que está “obviamente desconsolada y herida”. Ella agregó: “Entendemos que la comunidad está molesta, pero estarán de acuerdo en que no podemos canalizar esa ira en violencia”.

Lo que está en juego es una interpretación de lo que constituye una “persecución” y si la policía estaba justificada para perseguir a Hylton. Las regulaciones de la policía de la ciudad prohíben persecuciones a alta velocidad por infracciones de tránsito menores. La policía ha dicho que los agentes intentaron detener a Hylton porque estaba conduciendo su ciclomotor en la acera sin casco.

Newsham dijo que sus oficiales están entrenados para no perseguir a un sospechoso de infracción de tráfico a menos que crean que una persona está involucrada en un comportamiento criminal grave.

“Si toma la determinación de que la persona está huyendo, como miembro de este departamento, si no tiene algo muy grave en la naturaleza, debe suspender el intento de detener ese vehículo”, dijo. De lo contrario, “se convierte en una persecución no autorizada”.

Las imágenes publicadas el jueves muestran a los agentes en un coche patrulla de la policía persiguiendo a Hylton durante varias cuadras con las luces encendidas, y en un momento dado un giro en U cuando Hylton cambia de rumbo justo en frente del coche patrulla. La persecución continúa hacia un callejón. Cuando el vehículo de Hylton sale del callejón, choca contra la puerta del lado del pasajero de un automóvil que pasa.

“Tenemos políticas muy claras sobre no perseguir”, dijo Bowser, y agregó que los investigadores “decidirán si los procedimientos del MPD se rompieron”.

Se ha concedido licencia administrativa a cuatro agentes.

Las protestas aprovechan las crecientes tensiones entre el departamento y la comunidad negra, y los activistas acusan a la policía de tácticas de mano dura. Las protestas también se producen menos días antes de las elecciones del martes, con expectativas de protestas masivas y posibles enfrentamientos callejeros.

El departamento está bajo escrutinio en un momento de debate nacional sobre la violencia policial y el racismo sistémico. Durante el verano, a raíz del asesinato de George Floyd por agentes de policía de Minneapolis, el Consejo de DC aprobó un proyecto de ley de emergencia que ordenaba la publicación de imágenes de cámaras corporales dentro de los cinco días posteriores a la muerte de un oficial de policía o el uso de la fuerza.

“Creo que todos podemos apreciar que este es un momento de cambios positivos. Pero el cambio positivo no ocurre a través de la violencia ”, dijo Newsham. “Vigilamos de manera imparcial. Vigilamos de manera legal. Si vemos a un miembro del departamento de policía que no hace eso, ya no puede ser miembro de este departamento “.