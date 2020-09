En Fairfax: Demócrata anuncia oferta para gobernador de Virginia

Fairfax está programado para realizar eventos de inicio de campaña este fin de semana.

Photo AP

AP

Washington Hispanic

El vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, se postula para gobernador a pesar de enfrentar dos acusaciones de agresión sexual de alto perfil que ha negado enérgicamente.

Fairfax está programado para realizar eventos de inicio de campaña este fin de semana, uniéndose a un campo abarrotado de aspirantes demócratas que buscan la nominación de su partido para postularse para gobernador en 2021.

El puesto de vicegobernador es una plataforma de lanzamiento tradicional para las candidaturas a gobernador, y Fairfax normalmente se consideraría un candidato fuerte. Pero las acusaciones sin resolver de agresión sexual, hechas por dos mujeres el año pasado cuando la política de Virginia estaba en el centro de la atención de la nación, complicarán su capacidad para recaudar fondos y generar apoyo.

Fairfax dijo en una entrevista con The Associated Press el jueves que es víctima de difamaciones políticas infundadas y que no se deja intimidar por los desafíos de postularse para gobernador.

“Los votantes son increíblemente inteligentes. Ellos ven a través de este tipo de política destructiva con motivaciones políticas ”, dijo Fairfax. “Y están listos para trasladarse a terrenos más altos”.

Dijo que su campaña se centrará en su apoyo a la “justicia, la equidad y las oportunidades” para todos los habitantes de Virginia, y planea destacar su apoyo a la expansión de Medicaid, la reforma policial y el aumento del gasto en educación.

Fairfax, de 41 años, es un exfiscal federal que se postuló sin éxito para fiscal general en 2013 antes de ganar la carrera para vicegobernador en 2017.

En febrero pasado, Fairfax pareció brevemente preparada para ascender al cargo de gobernador, ya que el gobernador demócrata Ralph Northam enfrentó intensos pedidos de renuncia por una foto racista que apareció en el anuario de la escuela de medicina de Northam. Pero dos mujeres se presentaron con acusaciones de que Fairfax las había agredido hace más de 15 años, lo que lo obligó a rechazar los pedidos de su propia renuncia durante uno de los momentos más tumultuosos en la política de Virginia.

Ninguno de los dos finalmente renunció. Fairfax dijo que los encuentros sexuales con las mujeres fueron consensuados, se sometió a pruebas con un detector de mentiras que, según él, lo demuestran y ha instado a la policía a investigar. Las mujeres han sostenido que Fairfax las agredió y han pedido a la legislatura que celebre audiencias públicas, que los demócratas han bloqueado.

A principios de este año, un juez desestimó una demanda por difamación presentada por Fairfax contra CBS, a la que acusó de informar sesgados sobre las acusaciones de agresión en su contra.

De ser elegido, Fairfax sería el segundo gobernador negro de Virginia. Dos mujeres afroamericanas también se postulan para la nominación demócrata: Del. Jennifer Carroll Foy y la senadora Jennifer McClellan. Estados Unidos nunca antes había tenido una gobernadora negra.

El exgobernador Terry McAuliffe, también demócrata, ha indicado que podría anunciar una candidatura a finales de este año. Los gobernadores no pueden cumplir mandatos consecutivos en Virginia.