Gobernador de Virginia y Michigan, mencionados en plan de secuestro

Written by: Andres Quinones

AP Washington Hispanic

Los miembros de grupos paramilitares antigubernamentales implicados en un supuesto complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan antes de las elecciones de noviembre debido a sus medidas para frenar el coronavirus también discutieron el secuestro del gobernador de Virginia, testificó un agente del FBI el martes.

La revelación se produjo durante una audiencia en un tribunal federal en Grand Rapids, donde el agente Richard Trask reveló nuevos detalles sobre el uso de informantes confidenciales, agentes encubiertos y comunicación encriptada por parte de los investigadores para frustrar el supuesto plan para secuestrar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer.

Un juez ordenó que tres de los seis hombres acusados ​​en el caso se mantuvieran sin fianza hasta el juicio, lo que retrasó los fallos de dos acusados. A otro se le ordenó regresar a Michigan desde Delaware.

“Discutieron posibles objetivos, eligiendo un gobernador en funciones, específicamente problemas con el gobernador de Michigan y Virginia basados ​​en las órdenes de cierre” que habían emitido para hacer frente a la pandemia, dijo Trask, refiriéndose a una reunión del 6 de junio en Dublin, Ohio, asistió por aproximadamente 15 miembros de grupos antigubernamentales de “cuatro o cinco estados”. Una denuncia penal dijo que al menos dos de los acusados ​​estaban entre ellos.

No quedó claro de inmediato si las conversaciones sobre atacar al gobernador demócrata de Virginia, Ralph Northam, continuaron más allá de la reunión. Nada de la denuncia ni del testimonio de Trask indicaba que alguien hubiera sido acusado de conspirar contra Northam.

Pero la mención de otro gobernador que, como Whitmer, ha provocado ataques del presidente Donald Trump, y la supuesta intención de llevar a cabo el secuestro poco antes de las elecciones estadounidenses amargamente divisivas, aumentó la tensión política en torno al caso. Trump instó a sus partidarios a “LIBERAR” Michigan, Virginia y Minnesota en una serie de tuits en abril, alentando a los manifestantes que se presentaron en los Capitolios estatales a oponerse a las restricciones destinadas a minimizar la propagación del virus.

Trump afirmó falsamente en una entrevista reciente en Fox News que Northam, partidaria del derecho al aborto, había “ejecutado a un bebé”.

El presidente “alienta regularmente la violencia contra quienes no están de acuerdo con él”, dijo la portavoz de Northam, Alena Yarmosky, en un comunicado el martes. “La retórica que sale de esta Casa Blanca tiene consecuencias graves y potencialmente mortales. Debe detenerse “.

Tras los arrestos de la semana pasada, la Casa Blanca dijo que el presidente había condenado el odio y Trump tuiteó: “No tolero NINGUNA violencia extrema”.

Northam dijo durante una conferencia de prensa que él y su familia se sentían seguros con la seguridad que brinda la policía estatal de Virginia, y que había sido amenazado antes. Su protección se reforzó este año después de que firmó la legislación de control de armas.

“Continúo mi trabajo para el ELA como lo haría cualquier otro día”, dijo.

Yarmosky dijo que el FBI había alertado a miembros clave del equipo de seguridad de Northam durante la investigación. Pero de acuerdo con los protocolos de seguridad para información altamente clasificada, ni el gobernador ni los miembros de su personal fueron informados.

Durante la audiencia en Grand Rapids, la magistrada Sally Berens ordenó que Kaleb Franks, Daniel Harris y Brandon Caserta fueran detenidos sin derecho a fianza. Dijo que gobernaría más tarde sobre Adam Fox y Ty Garbin. Los cinco son de Michigan.

El sexto acusado, Barry Croft, residente de Delaware, fue trasladado a Michigan durante un procedimiento separado.

Trask, el agente del FBI, testificó que las autoridades se enteraron de la reunión de junio en Ohio mientras investigaban a varios grupos antigubernamentales. Las autoridades han dicho que los hombres querían tomar represalias contra Whitmer debido a lo que consideraban su “poder incontrolado” durante el brote de coronavirus.

Trask dijo que Fox, a quien los investigadores describen como un cabecilla y fue el único acusado sin máscara en la audiencia, había dicho durante una entrevista posterior al arresto que había considerado llevarse a Whitmer de su casa de vacaciones al lago Michigan y dejarla varada allí en un barco discapacitado.

Según la denuncia, Fox también habló de llevarla a “un lugar seguro en Wisconsin para ‘juicio'”.

Algunos acusados ​​vigilaron su casa en el norte de Michigan en agosto y septiembre, según la denuncia. Las autoridades dijeron que cuatro de los hombres habían planeado reunirse la semana pasada para pagar explosivos e intercambiar equipo táctico.

Varios abogados defensores sugirieron durante el contrainterrogatorio que sus clientes eran “grandes conversadores” que no tenían la intención de seguir adelante con la acción.

Cuando se investiga a los grupos de tipo paramilitar, “se encuentra mucha gente que habla de cosas, pero nunca son una amenaza para hacer nada. ¿Es bastante común en estos grupos? ” Scott Graham, abogado de Franks, le preguntó a Trask. “Gran charla entre chiflados, ya lo has visto, ¿no? Personas que hablan mucho, descaradamente, con valentía, pero que nunca van a hacer nada al respecto “.

Graham describió a Franks como un “seguidor, no un líder” y argumentó que no debería ser detenido antes del juicio. Dijo que Franks era un adicto a las drogas pero que había cambiado su vida y no representaba ningún riesgo de fuga.

El fiscal federal adjunto Nils Kessler respondió que Franks no debería ser liberado. “Existe un serio riesgo para la seguridad pública”, dijo, aunque sin discutir que Franks era más un seguidor en el asunto.

El juez también reconoció que algunos de los acusados ​​no tenían roles de liderazgo, pero dijo que su participación en repetidas discusiones sobre el secuestro de Whitmer y en la vigilancia de la casa del gobernador indicaba que debían permanecer encerrados hasta el juicio.

“Es la trama en el camino lo que claramente es muy peligroso”, dijo Berens. “Este es un delito muy, muy grave”.

Los hombres podrían ser sentenciados a cadena perpetua si son declarados culpables.

“Cualquiera que se enfrente a un cargo como este estaría muy preocupado”, dijo a los periodistas Gary Springstead, abogado de Garbin, fuera del tribunal. “Literalmente, tu vida y tu libertad están en juego”.

Durante la breve audiencia en Wilmington, Delaware, Croft renunció a su derecho a una audiencia de detención allí, pero se reservó el derecho a una en Michigan.

Whitmer, quien fue considerada compañera de fórmula de Joe Biden y está casi a la mitad de un mandato de cuatro años, ha sido ampliamente elogiada por su respuesta al brote del virus, pero también criticada por legisladores republicanos y personas en áreas conservadoras de Michigan. El Capitolio del estado ha sido escenario de muchas manifestaciones, algunas con manifestantes armados que exigían su destitución.