Los hospitales resuelven las quejas sobre discriminación en medio de la pandemia

Photo AP

Redacción AP

Washington Hispanic

Los hospitales de Maryland y Virginia han resuelto las quejas de discriminación religiosa con funcionarios federales sobre las decisiones de los hospitales de bloquear el acceso del clero a los pacientes durante la pandemia de coronavirus, anunció el martes el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

En respuesta a las quejas, MedStar Southern Maryland Hospital Center en Clinton, Maryland, y Mary Washington Healthcare en Fredericksburg, Virginia, revisaron sus políticas de visitas para permitir que los pacientes reciban servicios religiosos siempre que los miembros del clero sigan las prácticas de prevención de infecciones.

La queja contra Medstar fue presentada en julio por un paciente, mientras que la Diócesis Católica de Arlington presentó dos quejas contra Mary Washington.

“El cuidado compasivo requiere tratar el cuerpo sin sacrificar el alma, y ​​estas resoluciones muestran cómo los hospitales pueden hacerlo de manera segura incluso durante una pandemia”, dijo Roger Severino, director de la Oficina de Derechos Civiles de la agencia federal, en un comunicado.

En julio, una madre presentó la denuncia contra Medstar alegando que la instalación denegó su solicitud de que un sacerdote católico bautizara a su hijo recién nacido después de que la separaron de él porque había dado positivo en la prueba de COVID-19 al ser admitida. La agencia dijo que brindó orientación técnica al Sistema de Salud MedStar, que luego revisó la política de visitas para sus 10 hospitales.

La diócesis presentó una denuncia contra Mary Washington en agosto alegando que inicialmente se le negó a un sacerdote el acceso para proporcionar los sacramentos de la Sagrada Comunión y la Unción de los Enfermos a un paciente que había dado positivo en la prueba de COVID-19 y estaba al final de su vida. situación.

Poco después, la diócesis presentó otra denuncia argumentando que el hospital no permitiría que un sacerdote visitara a un paciente de cirugía en la unidad de cuidados intensivos que no se sospechaba que estuviera infectado con el virus y que no se encontraba en una situación al final de su vida. La agencia federal dijo que el sistema de salud había designado a la UCI como una unidad COVID con visitas restringidas a situaciones del final de la vida.