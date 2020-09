Policía: mujer de Maryland acusada por la muerte de su hijo de 1 año

Written by: Andres Quinones

Una mujer de Maryland fue acusada de la muerte de su hijo de un año.

El Baltimore Sun informó el jueves que Shakira Shaw enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado y está en la cárcel sin derecho a fianza.

Se cree que su hijo, Kaleb, murió hace varios meses a causa de una arritmia cardíaca. Pero la policía dice que recientemente confesó haber terminado con la vida de su hijo.

La policía dijo que Shaw, de 22 años, les dijo que escuchó voces de dos bebés que perdió antes de nacer diciéndole que matara a Kaleb.

La policía dijo que la investigación comenzó en agosto cuando Shaw llamó a la policía y preguntó cuánto tiempo iría alguien a la cárcel por “admitir que le hicieron algo a su hijo fallecido”.

Un defensor público que figura en la lista de Shaw en los registros judiciales no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre el caso.