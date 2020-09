El primer volumen de las memorias de Barack Obama se publicará Noviembre 17

El primer volumen de las memorias del ex presidente Barack Obama se publicará el 17 de noviembre, dos semanas después del día de las elecciones. Se llama “Una tierra prometida” y cubrirá su rápido e histórico ascenso a la Casa Blanca y su primer mandato en el cargo.

Aún no se ha determinado la fecha de publicación del segundo volumen.

“He pasado los últimos años reflexionando sobre mi presidencia, y en ‘Una tierra prometida’ he tratado de proporcionar un informe honesto de mi campaña presidencial y mi tiempo en el cargo: los eventos clave y las personas que la moldearon; mi opinión sobre lo que hice bien y los errores que cometí; y las fuerzas políticas, económicas y culturales que mi equipo y yo tuvimos que enfrentar en ese momento, y que como nación todavía estamos lidiando ”, dijo Obama en un comunicado el jueves.

“En el libro, también he tratado de darles a los lectores una idea del viaje personal por el que Michelle y yo pasamos durante esos años, con todos los altibajos increíbles. Y finalmente, en un momento en el que Estados Unidos está atravesando una agitación tan enorme, el libro ofrece algunos de mis pensamientos más amplios sobre cómo podemos sanar las divisiones en nuestro país en el futuro y hacer que nuestra democracia funcione para todos, una tarea que no dependerá. sobre cualquier presidente, pero sobre todos nosotros como ciudadanos comprometidos “.

El libro de Obama, como los anteriores, será publicado por Crown, una división de Penguin Random House.

El libro de 768 páginas es la memoria presidencial más esperada en la memoria, tanto o más por la calidad de la escritura que por cualquier posible revelación. Ha sido llamado el presidente más literario desde Abraham Lincoln y ya ha escrito dos libros muy elogiados y vendidos por millones: “Dreams from My Father” y “The Audacity of Hope”, los cuales han sido citados como una ayuda para su carrera presidencial en 2008 y convirtiéndolo en el primer presidente negro del país.

Incluso con un precio de lista sustancial de $ 45, “A Promised Land” tiene virtualmente garantizado la venta de millones de copias y tiene una primera impresión anunciada de 3 millones. Pero enfrentará desafíos muy diferentes de la mayoría de las memorias presidenciales, e incluso del exitoso libro de la ex primera dama Michelle Obama, “Becoming”, que salió hace dos años y ha vendido más de 10 millones de copias.

Debido a la pandemia, es probable que el ex presidente no pueda tener la espectacular gira por la arena que tuvo Michelle Obama, lo que entonces fue un lanzamiento sin precedentes para un libro político. Barack Obama también puede encontrar que su libro se publique en un momento en que las elecciones del 3 de noviembre aún están indecisas y el país está mucho más preocupado por quién será el próximo presidente que por los eventos del pasado.

Obama ha tardado más que la mayoría de los presidentes recientes en completar sus memorias, y el primer volumen se publicó casi cuatro años después del final de su segundo mandato. (“Decision Points” de George W. Bush, un solo volumen, se publicó en dos años). Ha estado escribiendo en épocas inusuales, incluso antes de que la pandemia se extendiera a principios de este año. Su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, ha atacado y puesto patas arriba los logros de la administración Obama que van desde el tratado nuclear de Irán hasta “Obamacare”.

Obama no es el primer presidente en publicar más de un volumen de memorias; Dwight Eisenhower también escribió dos. Pero se esperaba que escribiera solo uno cuando Penguin Random House anunció por primera vez, en febrero de 2017, un acuerdo de publicación conjunta multimillonario con Barack y Michelle Obama. El jueves, el editor de la corona, David Drake, citó la magnitud de la ambición de Obama de escribir un libro que capture las experiencias de ser presidente y ofrezca una historia inspiradora para los jóvenes.

“A medida que su escritura progresaba y el alcance de las memorias seguía creciendo, finalmente decidió escribir dos volúmenes”, dijo Drake.

El lanzamiento de noviembre será bienvenido no solo por los lectores de Obama, sino también por los libreros y otros editores que anticipan que la demanda masiva de “Una tierra prometida” aumentará las ventas para todos. Su popularidad también puede presentar otra complicación: la industria editorial ha luchado con la escasez crónica de impresiones en los Estados Unidos durante los últimos dos años, lo que ha provocado frecuentes retrasos. Drake dijo que Crown había tomado varias medidas para minimizar las interrupciones, desde imprimir un tercio de las copias en Alemania hasta hacer arreglos para que una planta estadounidense que estaba programada para cerrar en octubre permaneciera abierta durante dos meses adicionales.

“El libro del presidente no debería afectar el mercado de la impresión de Estados Unidos de manera más significativa que otros grandes éxitos de ventas de los últimos tiempos”, dijo Drake.