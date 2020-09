IRS envía cartas para no dejar de reclamar cheque de estímulo por coronavirus

Más de nueve millones de contribuyentes podrían beneficiarse

Las personas elegibles deberán presentar su reclamo hasta el 15 de octubre y los pagos deberán llegar hasta antes de fin de año. Foto: AP

Magaly Marchena

Washington Hispanic

Si usted es una de esas personas que no tenía la obligación de presentar una declaración de impuestos del año 2019 y no recibió un cheque de estímulo del gobierno de Estados Unidos por la crisis generada por el COVID-19 todavía podría ser elegible.

A partir del 24 de septiembre, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) empezará a enviar cartas a más de nueve millones de personas que no se han inscrito para recibir el cheque de estímulo que ya han recibido más de 160 millones de familias.

Por lo general, estas personas no presentaron una declaración de impuesto porque no ganaron lo suficiente en el año fiscal 2018-2019 o simplemente no tuvieron ingresos, pero sí calificarían para recibir hasta $1,200 dólares por persona, $2,400 para parejas casadas y hasta un adicional de $500 por niño menor de 17 años que califiquen a finales de 2019.

Las misivas informarán los criterios de elegibilidad, las cantidades que podría recibir y establece la fecha límite del 15 de octubre para poder presentar su reclamo.

“El IRS ha hecho un esfuerzo de alcance sin precedentes para asegurarse de que las personas estén al tanto de su elegibilidad potencial para un pago de impacto económico este año”, dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.

“Millones que normalmente no presentan una declaración de impuestos ya se inscribieron y recibieron un pago. Damos este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que tal vez no sepan que podrían ser elegibles para este pago o no saben cómo inscribirse para uno. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden inscribirse rápidamente en IRS.gov y obtener su dinero este año.”

La carta insta a las personas elegibles a inscribirse antes del 15 de octubre para un pago a través de la herramienta gratuita Non-Filers: Enter Payment Info Here, disponible en inglés y español y solo en IRS.gov. Más de siete millones de personas han usado la herramienta Non-Filers para inscribirse para un pago. Aquellos que no puedan acceder a la herramienta Non-Filers pueden presentar una declaración en papel simplificada al seguir los procedimientos descritos en las Preguntas Frecuentes sobre pago de impacto económico en IRS.gov.

El IRS les recuerda a los destinatarios que recibir una carta no es una garantía de elegibilidad para un pago de impacto económico. Una persona es probablemente elegible si es ciudadano estadounidense o extranjero residente; tiene un número de Seguro Social elegible para trabajar; y no se puede reclamar como dependiente en la declaración de impuestos federales de otra persona. Sin embargo, puede haber una variedad de situaciones que podrían afectar la elegibilidad de una persona. Para obtener más información acerca de los requisitos de elegibilidad, los destinatarios deben leer las Preguntas Frecuentes sobre la elegibilidad para el Pago de impacto económico en IRS.gov.

El IRS enfatiza que cualquier persona requerida para presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019 debe presentar la declaración de impuestos y no usar la herramienta Non-Filers.

Cuidado con las estafas: El IRS insta a todos a estar atentos a las estafas relacionadas con los pagos de impacto económico. En particular, tenga cuidado con las estafas mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto relacionados con estos pagos. Tenga cuidado y esté vigilante: El IRS no enviará comunicaciones electrónicas no solicitadas pidiendo a las personas que abran archivos adjuntos, visiten un sitio web o compartan información personal o financiera. La página web irs.gov es el único sitio web donde está disponible toda la información y formularios tributarios.